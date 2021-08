Olimpiadi: Jacobs, ‘non ho nessuna intenzione di trasferirmi in Usa, qui ho tutto’

5 Agosto 2021 05:31

Tokyo, 5 ago. (Adnkronos) – “Andare in Usa? Il discorso sarebbe che visto che sto cominciando a riallacciare questi rapporti con mio padre, l’intenzione di passare qualche periodo con la famiglia là, è qualcosa che mi potesse aiutare anche per il mio futuro, ma non ho nessuna intenzione di andare ad abitare negli Stati Uniti perché qui mi trovo benissimo, ho tutto quello che mi serve e non ho neanche mai avuto l’intenzione di pensarlo. Sarà solo riallacciare i rapporti con i familiari”. Lo ha detto il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs parlando in zona mista dopo la qualificazione della staffetta 4×100 alla finale dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020.