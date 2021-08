Olimpiadi di Tokyo, Usain Bolt critica la vittoria di Marcell Jacobs: “al limite del ridicolo”, il merito è delle scarpe

4 Agosto 2021 16:00

Usain Bolt in persona interviene in merito alla regolarità del successo di Marcell Jacobs nei 100 m alle Olimpiadi: la stella giamaicana critica le scarpe super performanti indossate dall’atleta azzurro

Di paragoni non ne vuole neanche sentir parlare, e su questo magari ci può stare, ma arrivare a mettere in dubbio anche la regolarità della vittoria di Marcell Jacobs ha tutta l’aria di essere una caduta di stile. E quando ha farla è un campionissimo come Usain Bolt, la caduta fa sempre più rumore. Il velocista giamaicano, una vera e propria leggenda dell’atletica, rifiuta l’accostamento con il nuovo re dei 100 m olimpici, l’azzurro Marcell Jacobs che ha preso il suo posto nell’albo d’oro delle Olimpiadi. E tutto sommato è anche giusto così, perchè Marcell Jacobs ha iniziato praticamente da Tokyo a farsi conoscere al grande pubblico, mentre il fenomeno giamaicano è una superstar con una carriera ricca di trionfi e primati. Quel che è brutto ascoltare, specie se a dirlo è un totem come lui, riguarda la critica mossa sulle scarpe indossate da Jacobs, le tanto dibattute Nike SuperFly che migliorerebbero la prestazione di chi le indossa (in finale le ha usate anche il 2° classificato). “Innovazione strana, scelta ingiusta al limite del ridicolo”, sentenzia Bolt. Parole mirate a sminuire l’impresa del velocista azzurro, ma un oro non si cancella con un po’ di veleno.