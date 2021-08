Olimpiadi di Tokyo, non è finita per Simone Biles! ‘Twisties’ domati, la campionessa USA sarà in gara alla trave

2 Agosto 2021 15:25

Dopo i recenti forfait a causa di alcune difficoltà psicologiche dovute ad ansia e pressione, Simone Biles sarà regolarmente in gara nella finale della trave

Non poteva finire così l’Olimpiade di Simone Biles. La super campionessa americana è stata costretta a rinunciare all’all around e al corpo libero a causa di alcuni problemi psicologici e non si sapeva se sarebbe tornata a gareggiare in quel di Tokyo. La ginnasta ha spiega di soffrire di ‘Twisties’, dei vuoti psicologici che determinano una dissoluzione improvvisa del senso dello spazio, dunque una perdita di consapevolezza della propria presenza: volteggiare in aria provando una sensazione del genere è letteralmente impossibile, oltre che dannoso per l’incolumità dell’atleta. Simone Biles però ha deciso di non arrendersi e sarà in gara nella finale alla trave di domani, come confermato da una nota della federazione americana: “siamo davvero felici di annunciarvi che ci saranno due nostre atlete nella finale della trave di domani: Sunie Lee e Simone Biles. Non vediamo l’ora di ammirarvi“.