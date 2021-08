Olimpiadi di Tokyo, l’Italia del volley batte anche il Venezuela nonostante le assenze importanti: azzurri 2° dietro la Polonia

1 Agosto 2021 11:03

L’Italia del volley maschile stende anche il Venezuela e si qualifica come seconda del girone alla fase eliminatoria delle Olimpiadi: gli azzurri si prendono tre set pur giocando senza pedine importanti

Dopo 5 partite giocate si chiude il Girone A delle Olimpiadi. L’Italia del volley maschile si qualifica al secondo posto con 11 punti, frutto di 4 successi e una sola sconfitta patita contro la Polonia, capolista con 13. L’ultimo successo per gli azzurri arriva nel comodo incontro con il Venezuela, fanalino di coda del girone con 0 punti e appena un set vinto a fronte di 15 persi. Italia che rinuncia a pedine importanti come Zaytsev, Giannelli e Piano, ma che comunque riesce ad imporsi facilmente in 3 set (25-22 / 25-15 / 25-17). Minuti importanti per chi ha giocato di meno, prestazione solida per chi come Juantorena non molla mai neanche un pallone. Azzurri verso la fase eliminatoria con la consapevolezza di poter andare a medaglia.