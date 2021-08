“La più grande testa di cazzo delle Olimpiadi”, il maratoneta francese butta le bottiglie d’acqua per non far bere gli avversari [VIDEO] 

Le Olimpiadi di Tokyo si sono svolte all’insegna della sportività e della sana competizione, ma purtroppo va segnalato un brutto episodio avvenuto proprio nella giornata conclusiva. Nella maratona che ha visto trionfare l’eterno keniano Eliud Kupchoge, vera e propria leggenda della disciplina, ha fatto molto discutere il gesto di Morhad Amdouni. Il maratoneta francese è stato letteralmente sommerso di insulti sui social per essere stato protagonista del gesto più antisportivo delle Olimpiadi: passando dalla zona del rifornimento, Amdouni ha rovesciato volontariamente tutte bottigliette d’acqua al fine di impedire ai suoi avversari di trovare un po’ di sollievo durante la maratona bevendo o bagnandosi il viso e la testa. Con un’umidità superiore all’80% e il tremendo caldo presente a Sapporo, oltre un quarto dei partecipanti si è ritirato prima della conclusione della gara. Nonostante il vile gesto, il francese ha chiuso 17° al traguardo, a 6 minuti da Kipchoge.

L’episodio è stato fortemente criticato sui social. Particolarmente forte il tweet del giornalista inglese Piers Morgan che ha sentenziato: “breaking news: la medaglia d’oro per la più grande testa di cazzo delle Olimpiadi di Tokyo va al maratoneta francese Morhad Amdouni che deliberatamente rovescia tutta l’acqua per i suoi avversari… Incredibile!“.

BREAKING: The Gold medal for biggest d*ckhead of the Tokyo Olympics goes to French marathon runner Morhad Amdouni who deliberately knocks over all the water for his fellow competitors…Unbelievable! pic.twitter.com/D4IwmlAHlL

— Piers Morgan (@piersmorgan) August 8, 2021