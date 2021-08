Olimpiadi di Tokyo, Macris Carneiro fa discutere: la pallavolista del Brasile indossa la mascherina durante la partita

4 Agosto 2021 16:51

Indossa la mascherina anti-Covid durante la partita di pallavolo alle Olimpiadi di Tokyo: la giocatrice brasiliana Mácris Fernanda Silva Carneiro fa discutere

Mácris Fernanda Silva Carneiro, o se preferite “la pallavolista con la mascherina“. La giocatrice del Brasile si è presa le prime pagine dei giornali durante le Olimpiadi di Tokyo per essere scesa in campo, in tutte le sfide che hanno visto impegnate le ragazze verde-oro, con la mascherina. La Carneiro è l’unica della sua nazionale ad usare il dispositivo di protezione durante la partita, elemento che la rende più sicura e le permette di concentrarsi maggiormente sulla gara. Fin qui nessun atleta si era presentato in gara con la mascherina, quasi tutti invece sono stati invitati ad indossarla prima e dopo le gare, soprattutto sul podio, come da protocollo anti-Covid.