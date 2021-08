Olimpiadi di Tokyo, tremenda caduta per Elisa Balsamo nello scratch: un’avversaria le passa sopra con la bici  [VIDEO]

8 Agosto 2021 10:16

Elisa Balsamo protagonista di una brutta caduta nello scratch: l’azzurra dell’Omnium innesca uno strike nel quale ha la peggio venendo schiacciata da un’avversaria che le passa letteralmente di sopra

Olimpiadi di Tokyo piuttosto sfortunate per Elisa Balsamo. Dopo la caduta nell’Omnium con Letizia Paternoster, la ciclista azzurra finisce nuovamente a terra sulla pista giapponese, questa volta nello scratch. La caduta odierna è stata sicuramente più dolorosa. L’azzurra ha perso il contro della sua bici cadendo a tutta velocità e innescando uno strike generale nel quale è finita sotto le ruote della ciclista egiziana che le è letteralmente passata sopra. Per fortuna niente di grave per Elisa Balsamo, solo un po’ di dolore e tanto spavento, oltre alla tristezza di aver gettato al vento una gara in cui sarebbe potuta essere protagonista.