Olimpiadi: Desalu, ‘fatto qualcosa di storico, non ci sono Lukaku o Messi che tengano’**

7 Agosto 2021 07:53

Tokyo, 7 ago. (Adnkronos) – “Abbiamo fatto qualcosa di incredibile e storico, non c’è Lukaku o Messi che tengano”. Lo ha detto Fausto Desalu, medaglia d’oro nella staffetta 4×100 ai Giochi di Tokyo on conferenza stampa a Casa Italia. “Siamo stati accolti come degli eroi al Villaggio, mi è piaciuta tanto questa cosa, tutta la delegazione era li e li ringrazio moltissimo tutti”, ha aggiunto l’azzurro.