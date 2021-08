Offerta del Manchester United alla Juventus per Cristiano Ronaldo, biennale al calciatore: bianconeri su Kean e Icardi

27 Agosto 2021 17:06

Il Manchester United presenta un’offerta ufficiale alla Juventus per Cristiano Ronaldo: proposto un biennale al calciatore, il Manchester City sembra defilarsi. I bianconeri puntano Kean e Icardi

La telenovela sul futuro di Cristiano Ronaldo si arricchisce di un nuovo, interessante, capitolo. Il titolo potrebbe essere “Il sorpasso”, quello operato dal Manchester United ai danni dei cugini del Manchester City. La volontà di Cristiano Ronaldo di lasciare la Juventus è ormai ben nota e i bianconeri hanno aperto la cessione mettendo, addirittura, fretta ai possibili compratori. Dal Manchester City, squadra principalmente interessata al calciatore, non è arrivata però alcuna offerta ufficiale. Guardiola continua a titubare sull’acquisto di CR7, unico reale ostacolo alla trattativa. I 25 milioni chiesti dalla Juventus non sono di certo un problema. E non lo saranno nemmeno per il Manchester United che nelle ultime ore ha dato una clamorosa sgasata nella corsa al fuoriclasse portoghese. I ‘Red Devils’ hanno presentato un’offerta ufficiale alla Juventus e hanno trovato già l’accordo con il calciatore per un biennale da 25 milioni a stagione. Se la Juventus dovesse ritenere congrua l’offerta CR7 tornerebbe nella parte ‘giusta’ di Manchester, almeno secondo quanto ritengono i suoi ex tifosi che avrebbero storto il naso a vederlo con la maglia ‘Blu cielo’ dei cugini. Per quanto riguarda la questione sostituto, secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, la Juventus sta intensificando i contatti per Moise Kean e Mauro Icardi. Il giovane attaccante italiano, fuori dai piani dell’Everton, arriverebbe in prestito con possibile obbligo di riscatto. Per l’argentino, già visto in Italia con la maglia dell’Inter, ci sarebbe da ammorbidire la posizione del PSG che non intende cederlo: nelle prossime ore si farà un nuovo tentativo in prestito oneroso.