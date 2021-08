Nuovo sbarco di migranti a Roccella Ionica: arrivate 80 persone a bordo di una barca a vela

31 Agosto 2021 11:33

Migranti, nuovo sbarco nella Locride questa mattina

Nuovo sbarco di migranti questa mattina nella Locride. Una barca a vela con a bordo 80 persone è stata soccorsa ad oltre 50 miglia di distanza della Guardia costiera di Roccella Ionica. Dopo l’abbordaggio dei mezzi navali, i migranti, tra cui figurano donne e bambini ancora in tenera età, sono stati trasbordati su una unità navale della Guardia costiera e condotti in sicurezza fin dentro la struttura portuale roccellese. Si tratta del 23esimo sbarco nella sola Locride negli ultimi 80 giorni. Appena sbarcati tutti i migranti sono stati sottoposti al test del tampone molecolare e di poi sistemati momentaneamente in una struttura messa a disposizione dal Comune di Siderno vista la mancanza di strutture e posti disponibili a Roccella dopo l’arrivo, domenica scorsa, di altri 200 migranti.