Reggina, un pubblico (nonostante tutto) da Serie A: numeri grandiosi al Granillo, come a Torino, Cagliari e Verona

30 Agosto 2021 17:15

Il pubblico della Reggina è da Serie A e lo ha dimostrato in queste prime due partite: i numeri sono anche maggiori di tante gare della massima serie

Sulla carta, sicuramente no. Sul campo, vedremo, ma tutti ci auguriamo di sì. E sugli spalti? Beh, lì ci sono pochi eguali. La Reggina, per la seconda domenica di fila, ha fatto registrare più di 5 mila presenze allo stadio Granillo. Sono numeri pazzeschi per la Serie B, sono numeri grandiosi se si dà un occhio alle partite di A di queste prime due giornate. La conclusione? Il pubblico amaranto (nonostante tutto) è da Serie A!

Già, nonostante tutto. Nonostante le limitazioni dovute al Green Pass che scoraggiano molti, nonostante l’assenza degli ultras che rappresentano lo zoccolo duro del tifo organizzato, nonostante le tre tv che trasmettono la partita a prezzi stracciati per la prima volta nella storia, nonostante il costo del biglietto (bambini compresi) non sia certo super abbordabile. E, diciamocelo, nonostante un manto erboso imbarazzante – come affermato anche da Aglietti a fine gara – che ha determinato una grande cattiva figura per una condizione indegna di questo pubblico e di questa città.

Quindi, nonostante tutto. Nonostante tutto questo. Nonostante tutto questo al Granillo per la Reggina ci sono stati oltre 5.800 tifosi per l’esordio contro il Monza e più di 5.000 anche ieri contro la Ternana. Numeri eccezionali, che in questo momento storico rappresentano un record per la categoria considerando anche il super incasso (oltre 205 mila euro) ottenuto dal club amaranto in due sole gare. Nessuno in Serie B ha fatto così bene: soltanto a Lecce (6.100) ieri c’era qualcuno in più, ma con una politica completamente diversa (prezzi bassissimi) e un incasso molto inferiore a quello reggino. Un abisso con le altre grandi piazze del torneo come Parma, Perugia e Brescia, tutte sotto quota 4 mila.

Ma oltre la Serie B, giova volgere lo sguardo alle grandi piazze della Serie A. Al Granillo di Reggio Calabria con Monza e Ternana c’erano più tifosi che in molti campi della massima serie. Cagliari-Spezia ha fatto registrare 5.387 spettatori, meno di Reggina-Monza, Verona-Sassuolo 5.500, anche qui meno di Reggina-Monza, Torino-Atalanta (addirittura Torino-Atalanta) solo 3.475, molto meno di Reggina-Ternana, mentre Empoli-Lazio 3.655, anche qui molto meno di Reggina-Ternana. Dopo due partite il club di Gallo può ritenersi più che soddisfatto per l’incasso complessivo di 205.587 euro. Molti club di Serie B, quello che la Reggina ha incassato in due partite dal botteghino, non lo incasseranno in tutta la stagione.

Tutto molto bello, quindi, per ora. Il pubblico ha risposto nel modo migliore possibile, dimostrandosi per l’ennesima volta di un’altra categoria. Purtroppo adesso incombe un piccolo, fastidiosissimo, neo: la zona gialla imminente. Dopo la sosta il rischio è di doversi limitare a 2.500 posti. Come se fosse di nuovo partita a porte chiuse, per un impianto dalle dimensioni del Granillo. Un anno dopo, ancora punto e a capo…

Di seguito gli spettatori delle partite delle prime due giornate di Serie A e B.

Spettatori partite 2ª giornata Serie B

Lecce-Como: 6.192 spettatori

spettatori Reggina-Ternana: 5.005 spettatori

spettatori Brescia-Cosenza: 4.000 spettatori

spettatori Pisa-Alessandria: 3.882 spettatori

spettatori Parma-Benevento: 3.550 spettatori

spettatori Vicenza-Frosinone: 3.500 spettatori

spettatori Perugia-Ascoli: 3.400 spettatori

spettatori Spal-Pordenone: 2.537 spettatori

spettatori Monza-Cremonese: 2.501 spettatori

spettatori Cittadella-Crotone: 1.200 spettatori

Spettatori partite 1ª giornata Serie B

Reggina-Monza: 5825 spettatori

spettatori Frosinone-Parma: 5.094 spettatori

spettatori Ascoli-Cosenza: 3.852 spettatori

spettatori Ternana-Brescia: 3359 spettatori

spettatori Pisa-Spal: 2.933 spettatori

spettatori Benevento-Alessandria: 2869 spettatori

spettatori Crotone-Como: 2.500 spettatori

spettatori Cremonese-Lecce: 2372 spettatori

spettatori Cittadella-Vicenza: 1.788 spettatori

spettatori Pordenone-Perugia: 955 spettatori

Spettatori partite 2ª giornata Serie A

Milan-Cagliari: 30.000 spettatori

spettatori Lazio-Spezia: oltre 20.000 spettatori

spettatori Juventus-Empoli: 17.584 spettatori

spettatori Salernitana-Roma: 13.000 spettatori

spettatori Fiorentina-Torino: 12.592 spettatori

spettatori Verona-Inter: 11.214 spettatori

spettatori Udinese-Venezia: 8.274 spettatori

spettatori Atalanta-Bologna: 7.912 spettatori

spettatori Genoa-Napoli (non comunicato)

Sassuolo-Sampdoria (non comunicato)

Spettatori partite 1ª giornata Serie A