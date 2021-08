Notte di incidenti a Reggio Calabria: in Via Marina due pedoni investiti sulle strisce pedonali e traffico bloccato [FOTO]

21 Agosto 2021 10:22

L’altro sinistro è avvenuto tra due auto in Via del Torrione, sempre nel centro storico di Reggio Calabria

Doppio incidente nella notte tra il 20 e il 21 Agosto nel centro di Reggio Calabria. Intorno alla mezzanotte, due episodi si sono verificati a distanza di poco tempo in due punti diversi: il primo, quello più grave, ha visto coinvolti due pedoni mentre attraversavano la Via Marina sulle strisce pedonali. Necessario l’intervento dei Carabinieri che hanno bloccato il traffico in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Auto costrette a fare inversione e svoltare verso la prima traversa disponibile, situazione che ha paralizzato la viabilità per diversi minuti.

Il secondo sinistro è avvenuto invece all’incrocio tra Via Cattolica dei Greci e Via del Torrione, violento l’impatto tra due automobili. In questo caso non si registrano feriti, soltanto lieve disagio al traffico.