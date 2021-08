Nasce la Scuola di Atletica CorriCastrovillari

30 Agosto 2021 12:57

La società sportiva presieduta da Gianfranco Milanese ha preso finalmente forma

La Scuola di Atletica CorriCastrovillari è realtà. I tanti sforzi della società sportiva, presieduta da Gianfranco Milanese, hanno condotto a dare corpo e vita ad una realtà sportiva che in città mancava da un po’. “Siamo felici ed orgogliosi di aver messo in piedi, a partire dall’inizio dell’estate, una Scuola che potrà insegnare ai tanti bambini/e, ragazzi/e quella che è la Regina degli sport: l’Atletica” ha evidenziato Milanese.

E sono proprio gli allievi, dai 5 anni in su, ad affollare il campo di atletica del Polisportivo “Primo Maggio” di Castrovillari, ogni martedì, giovedì e sabato a partire dalle ore 18.00. Contestualmente agli allenamenti che prevedono corsa piana, salto in lungo, lanci (martello, giavellotto e peso), corsa ad ostacoli e salto in alto, anche corsi di nutrizione tenuti dal dott. Antonio Perrone, biologo nutrizionista roggianese e tesserato CorriCastrovillari, per insegnare, fin dalla tenera età, quanto sia indispensabile saper coniugare l’attività sportiva ad una corretta alimentazione. “Da settembre avvieremo delle vere e proprie lezioni per sensibilizzare i nostri atleti alla giusta nutrizione. Essenziale sarà l’apporto delle famiglie e dei tanti genitori che, già da ora, non fanno mai mancare il proprio supporto a bordo campo” ha rimarcato Perrone, organizzatore della CorriRoggiano che si terrà a Roggiano Gravina il 12 settembre prossimo, in collaborazione con Smile in Action a sostegno di Annapoourna Breakfast, per donare una colazione ai bambini indiani.

Il risvolto più bello della Scuola di Atletica, partita a luglio con i primi approcci ed allenamenti, è che tante mamme si sono avvicinate alla corsa, condividendo con i propri piccoli anche questa esperienza: “L’entusiasmo e l’allegria che si respirano sulla pista sono qualcosa di impagabile – ha aggiunto il Presidente della CorriCastrovillari – Con l’inizio dell’anno scolastico, abbiamo in programma di organizzare degli Open Day di Atletica nelle scuole. Insieme ai miei ragazzi della CorriCastrovillari (il mio vice, Gaetano D’Elia, il capitano Michelangelo Spingola, Francesco Gradilone, Rosanna Iannibelli e Janet de Luis), al nostro sponsor ufficiale Caffè Guglielmo, sempre vicino allo sport e ad istruttori competenti e preparati mostreremo ai giovani castrovillaresi e no quanto è affascinante questo sport e perché no? Magari allenare e portare alla vittoria qualche giovane campioncino/a che ancora non sa di avere grandi potenzialità” ha sottolineato Milanese, ponendo l’accento sull’importanza della collaborazione sinergica tra Istituzioni, Dirigenti Scolastici e insegnati.

“Siamo già un gruppo nutrito, ma mi auguro diventeremo sempre più grande. L’Atletica insegna a non mollare mai, perché finché hai dentro di te la forza e la volontà di andare avanti puoi sempre farcela. La pista è come la vita, ad ogni giro hai l’occasione per poter migliorare!» ha concluso Milanese, ricordando le parole d’ordine della Scuola: «allegria, divertimento e spirito di gruppo”.

In vista del Memorial De Biase, che si terrà a Castrovillari il sabato 4 settembre, “correremo con il lutto al braccio per ricordare la nonna di Beatrice Volpi, scomparsa recentemente e fondatrice di Caffè Guglielmo, una realtà imprenditoriale divenuta famosa nel mondo”. Per restare aggiornati sulle attività della Scuola e della CorriCastrovillari non dovete fare altro che seguire le Pagine Facebook e Instagram “CorriCastrovillari” dove troverete tutte le info per l’iscrizione a questa nuova Avventura!