Olimpiadi di Tokyo, la leggendaria Comaneci esalta Vanessa Ferrari: “perfetta, una campionessa scrive il proprio destino”

3 Agosto 2021 15:40

Nadia Comaneci spende parole al miele per Vanessa Ferrari, argento alle Olimpiadi nel corpo libero: l’ex ginnasta romena ne sottolinea il carattere da campionessa in grado di scrivere il proprio destino personale

“Bravissima Vanessa, hai raggiunto un risultato straordinario, storico, irripetibile“, complimenti che Vanessa Ferrari ha ricevuto da tutto il mondo, ma che se detti dalla leggenda della ginnastica, Nadia Comaneci, hanno tutto un altro sapore. Intervistata da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Comaneci ha speso parole di grande elogio per Vanessa Ferrari, argento nella giornata di ieri nel corpo libero: “ho visto il suo esercizio. Elegante, espressiva, perfetta nelle diagonali acrobatiche. Una medaglia meritatissima, soprattutto se si considera che ha 30 anni. È dello scorpione come me: testarda e battagliera, una vera lottatrice. Mi ricorda un po’ come ero io, solo che Vanessa ancora adesso è lì a combattere, dopo tutto quello che ha passato. I veri campioni fanno così, trovano la forza e la volontà di voltare pagina, per scrivere la loro storia esattamente come la vogliono, senza che siano altri a decidere il finale. E lei ha scritto il suo“.

La Comaneci ha poi parlato della situazione di Simone Biles: “penso che lei sia una straordinaria campionessa che ha fatto tanto per lo sport. Adesso è in difficoltà, e soffrire di twisties, il disturbo che ha Simone, può essere molto pericoloso. Con i suoi esercizi rischia di farsi molto male. Io non ne ho mai sofferto, a volte mi è capitato di distrarmi mentre facevo gli esercizi, ma nulla di grave. Mio marito (Bart Conner, due volte olimpionico Usa di ginnastica, ndr) li ha avuti e ha detto che sono davvero spaventosi e di solito accade quando si è molto sotto pressione. Il tuo corpo e la tua mente non ‘comunicano’. Di solito i ginnasti non amano parlarne, Simone ha fatto bene a portare a galla il problema“.