8 Agosto 2021 11:00

L’autobotte si sposta in altre zone del Comune per garantire l’erogazione dell’acqua

“Il serbatoio che serve Riace Capo questa notte ha recuperato e può garantire l’erogazione dell’acqua a tutte le abitazioni della frazione”, è quanto si legge in una nota stampa del Comune di Motta San Giovanni. “Per questo motivo l’autobotte della Protezione Civile alle 9:30 si sposterà nei pressi della Sala Chiesa Lavandara, per poi spostarsi in zona via Giulietta Masina, Fornace, Ferrina (salita Motta), Delegazione municipale”, conclude il comunicato.