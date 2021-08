MotoGp, Jorge Martin ‘medaglia d’oro’ in Stiria! Suo il primo podio post Olimpiadi: brutto incidente fra Pedrosa e Savadori [CLASSIFICA]

8 Agosto 2021 15:37

Jorge Martin vince il Gran Premio di Stiria di MotoGp: lo spagnolo sale sul gradino più alto del podio davanti a Joan Mir e Fabio Quartararo

Mentre le Olimpiadi di Tokyo danno il loro addio con la Cerimonia di Chiusura, gli occhi del mondo si spostano anche su altre discipline sportive. Gare di velocità e vincitori celebrati sul podio, tanto per restare in tema olimpico, anche per la MotoGp che torna in pista nel weekend della Stiria. Settimana ricca di emozioni per le due ruote: da questo weekend in poi, sarà sempre “l’ultima volta” su ogni tracciato per Valentino Rossi, prima del ritiro a fine anno. In pista non c’è spazio per i sentimentalismi. Al terzo giro Pedrosa e Salvadori finiscono per scontrarsi, con tanto di fiamme in pista. Dopo un lungo stop, lo spagnolo torna in gara mentre l’italiano resta ai box, seppur senza gravi conseguenze a livello fisico. La gara parla spagnolo. Jorge Martin domina fin dalla ripartenza e si prende un meritato successo festeggiato alla grande da KTM. Alle sue spalle il campione in carica Joan Mir. Terza piazza per Fabio Quartararo. Solo 8° Marc Marquez, 13° Valentino Rossi. Sfortunata caduta per Jack Miller costretto ad abbandonare la gara e le ambizioni da podio.

La classifica piloti di MotoGp dopo il Gp della Stiria