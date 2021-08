MotoGp, “El Diablo” si prende Silverstone! Quartararo trionfa in Inghilterra: capolavoro dell’Aprilia con Aleix Espargarò 3°

29 Agosto 2021 14:53

Fabio Quartararo vince il Gp di Silverstone: il pilota Yamaha trionfa davanti a Rins e Aleix Espargarò che porta l’Aprilia sul podio

Cielo cupo e nuvoloni che minacciano pioggia, il clima inconfondibile dell’Inghilterra accompagna i piloti della MotoGp sul circuito di Silverstone. Scongiurato il rischio di flag to flag (cambio moto in corso a causa delle diverse condizioni del tracciato) in stile Redbull Ring a Ferragosto, il Gp d’Inghilterra scorre via veloce sulla scia di Fabio Quartararo. Il talento francese della Yamaha tiene d’occhio i fratelli Espargarò, in testa al via, per poi infilarli subito nei primi giri e mantenere il controllo della corsa, vinta senza troppi patemi. Alle sue spalle Alex Rins su Suzuki, abile nel sfruttare qualche incertezza del duo spagnolo finito, sul finire della gara, praticamente fuori dal podio. Nell’ultimo giro però Aleix Espargarò ha spinto al massimo la sua Aprilia rimontando la Ducati di Jack Miller e regalando alla Casa di Noale uno strepitoso 3° posto in classifica. Gara da dimenticare per Marc Marquez ko al primo giro insieme a Martin. Da dimenticare, seppur per ragioni diverse, anche le prove di Pecco Bagnaia (14°) e Valentino Rossi (18°) che hanno perso lentamente terreno dal gruppo di testa.

Classifica Piloti MotoGp dopo il Gp di Silverstone