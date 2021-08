La pioggia rovina i piani di Bagnaia e della Ducati, Binder vince il Gp d’Austria

15 Agosto 2021 14:58

Brad Binder vince una gara resa imprevedibile dalla pioggia al Res Bull Ring, che rimonta di Bagnaia al Gp d’Austria dopo il cambio della moto

Brad Binder vince la gara del Gran Premio d’Austria, valevole per l’11° appuntamento della stagione 2021 di MotoGP. Secondo posto per Bagnaia. Una gara spettacolare con un finale thriller, con la pioggia che ha rovinato i piani della Ducati e del pilota italiano. A pochi giri dal termine della corsa la pioggia ha iniziato ad infastidire, in molti costretti a cambiare moto. Ciò ha consentito ai piloti che si trovavano sulle retrovie di volare in testa e a Brad Binder di prendersi una vittoria strepitosa. Come strepitosa è stata la rimonta di Bagnaia, che ha conquistato un bellissimo podio, piazzandosi alle spalle di Binder, terzo Jorge Martin.

Ottavo posto per Valentino Rossi, alle spalle di Quartararo, mentre Marquez che è stato vicino alla vittoria prima dell’arrivo della pioggia è caduto sul finale. Sorride anche Luca Marini, quinto.