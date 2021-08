Morto il nonno di Denise Pipitone, il dolce messaggio di Piera Maggio: “non c’è età per l’amore dei figli per i genitori”

25 Agosto 2021 12:23

Morto il nonno di Denise Pipitone: la madre della bimba, Piera Maggio, ricorda il padre con un ultimo e dolce messaggio social

Non c’è pace per Piera Maggio. La madre di Denise Pipitone, la piccola bimba scomparsa nel nulla da Mazara del Vallo il 1° settembre 2004 ha reso nota attraverso i social la morte del padre, il nonno di Denise. La donna è stata immediatamente raggiunta da centinaia di messaggi di condoglianze e d’affetto dalle tante persone che seguono i suoi canali social e che contribuiscono, nel loro piccolo, a tenere accesa la fiammella del possibile ritrovamento di Denise. Molti messaggi riguardano proprio la piccola bimba entrata ormai nel cuore di tutti gli italiani: qualche utente esprime una certa tristezza nell’affermare che il nonno non potrà assistere al giorno in cui Denise verrà ritrovata; qualche altro è sicuro invece che ne gioirà anche dal cielo. Piera Maggio ha voluto ricordare il padre con un dolce messaggio: “non c’è età che tenga per l’amore dei figli per i genitori”.