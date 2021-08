Incidente mortale a Bovalino, perde la vita un bambino di 11 anni: investito da un’auto mentre era a bordo della bici elettrica

27 Agosto 2021 12:20

L’episodio è avvenuto all’uscita del parcheggio interno del Centro Commerciale la Galleria

Tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri a Bovalino. Un ragazzo di 11 anni su una bici elettrica è morto per le ferite riportate dopo essere stato investito da un’auto: stava uscendo in sella ad una bicicletta elettrica dal parcheggio interno del Centro Commerciale la Galleria, che ha ingresso sulla SS 106. Il giovane si chiamava Giovanni Nirta, originario di San Luca. Le condizioni dell’undicenne sono apparse subito molto gravi. A nullo è valso l’intervento dell’ambulanza e dei sanitari, infatti durante il bambino è morto durante il trasporto in ospedale.