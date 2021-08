Miss Mondo Calabria e Sicilia fa tappa a Bagnara: info, dettagli e ospiti dell’appuntamento dell’8 agosto

7 Agosto 2021 12:53

Domenica 8 agosto Bagnara farà da teatro ad una nuova selezione regionale di Miss Mondo Calabria e Sicilia: ecco tutto ciò che c’è da sapere in merito all’evento

Sarà Domenica 8 Agosto a Bagnara, in provincia di Reggio Calabria, la prossima selezione regionale di Miss Mondo Calabria e Sicilia. Una tappa importantissima, che darà alle miss vincitrici, la possibilità di accedere alla finale regionale fissata per il 5 Settembre a Villa San Giovanni (RC) e che si svolgerà con il patrocinio del comune. Questo infatti, darà ospitalità all’evento più importante delle tappe calabresi di Miss Mondo Italia, dove si battezzerà il titolo di Miss Mondo Calabria 2021.

La serata di Bagnara, che avrà come madrina Alice Ligato, finalista nazionale e Miss Mondo Calabria 2020, si svolgerà in Piazza Matteotti alle ore 22 e lo spettacolo non sarà fatto solo di bellezza, ma anche di momenti di intrattenimento. Ospiti della serata infatti, due artisti reggini: il comico Santo Palumbo e la cantante Antonia Laganà. Quest’ultima una giovane artista, nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al Programma “The Voice of Italy” su Rai 2 nel 2013. Nello stesso anno, è stata corista di Noemi nel programma televisivo “Prima le ragazze” su La7, per poi partecipare al programma di Raiuno “Sarà Sanremo“, nel 2017. Ritornerà dunque a esibirsi durante la tappa del prestigioso concorso di bellezza, proprio a Bagnara, città dove nel 2008 vinse il premio Mia Martini.

E dalla splendida voce di Antonia Laganà, si passerà alla verve comica di Santo Palumbo, noto comico reggino protagonista delle ultime annate di Zelig, che intratterà il pubblico con la sua performance che mette in luce, in chiave ironica, come fa ormai da dieci anni, pregi e difetti della nostra amata terra. E dunque tra i defilè delle nostre miss che si contenderanno il titolo, ci saranno anche momenti di assoluto show. Perchè d’altronde Mario Vitolo e Valeria Pellegrino responsabili e organizzatori di Miss Mondo per la Calabria e la Sicilia, ci hanno abituato si a tanta bellezza, ma anche a momenti di grande spettacolo.