26 Agosto 2021 11:33

La Pallacanestro Viola ha reso nota la nomina di Mimmo Porcino come nuovo dirigente accompagnatore del club neroarancio

La Pallacanestro Viola comunica di aver affidato a Mimmo Porcino il ruolo di dirigente accompagnatore del Club per la stagione sportiva 2021/2022. Punto di riferimento per la logistica e il magazzino nella passata stagione, Mimmo, da questa stagione diventa anche dirigente accompagnatore. La sua figura all’interno della società neroarancio si è rivelata di fondamentale importanza per la presenza seria, costante e professionale.