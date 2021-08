26 Agosto 2021 11:28

Vigili del Fuoco al lavoro, l’episodio è avvenuto nella zona industriale di Milazzo

Un’autocisterna carica di acido nitrico è uscita di strada e si è incendiata, in salvo il conducente, unica persona a bordo del mezzo pesante: in corso l’intervento dei Vigili del fuoco nella zona industriale di Milazzo (Messina). Nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) al lavoro per la messa in sicurezza dell’area e del mezzo incidentato.