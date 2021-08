Milano: sarà restaurato il Civico Tempio di via Torino (2)

18 Agosto 2021 19:30

(Adnkronos) – Gli interventi di restauro e conservazione degli elementi interni del bene storico-monumentale sono stati decisi dall’Area Tecnica del Comune dopo un attento lavoro di indagine e osservazione. All’interno della chiesa sono presenti intonaci dipinti, decorazioni in foglia d’oro, vetrate. Le vele della volta a cupola ospitano affreschi ottocenteschi.

Si interverrà per pulire le superfici, consolidare i materiali per evitare distacchi e deterioramento, ripristinare eventuali mancanze materiche o pittoriche.

Tutte le opere hanno ricevuto il via libera della Soprintendenza. Le manifestazioni di interesse da parte delle imprese saranno raccolte fino al 21 settembre, poi seguiranno le procedure previste dalla legge per l’identificazione dell’operatore cui assegnare l’incarico.