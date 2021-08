Milano: Sala, alleanza con 5S a ballottaggio? ‘Dipende come esco al primo turno’

27 Agosto 2021 21:08

Milano 27 ago. (Adnkronos) – ‘Lo vediamo più avanti. Innanzitutto dipende da come esco il 4 ottobre”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in collegamento con la kermesse di Affari italiani ‘La Piazza”, ha risposto a una domanda su un eventuale alleanza con il Movimento 5 Stelle al secondo turno delle elezioni Comunali, in caso di ballottaggio con il candidato del centrodestra Luca Bernardo.

‘Può essere una storia diversa se esco molto molto bene o se esco in difficoltà” dal primo turno, ha spiegato Sala.