Milano: Sala, ‘al via lavori al Monumentale e in Procaccini, ci impegniamo per rispettare tempi’

1 Agosto 2021 15:17

Milano 1 ago. (Adnkronos) – Sono partiti oggi a Milano in via Procaccini e in piazzale Cimitero Monumentale i lavori di Atm per sostituire i binari del tram. Lo annuncia su Facebook il sindaco Giuseppe Sala, spiegando che gli interventi servono a far sì che i mezzi ‘siano più sicuri, meno rumorosi, con tecnologie moderne e materiali duraturi”. Lavori ‘per cui il Comune mette in campo investimenti importanti”, ricorda il primo cittadino, che assicura: ‘Ci impegniamo affinché i tempi siano rispettati”.

Non è un caso che gli interventi siano stati calendarizzati in estate, ‘la stagione ‘ sottolinea Sala – dei cantieri stradali cittadini, quelli che spesso impongono modifiche provvisorie alla circolazione dei mezzi pubblici e privati. Sono lavori che eseguiamo quando in tanti sono in vacanza e, quando possibile, nelle ore notturne per fare in modo che tutto torni alla normalità prima dell’inizio del nuovo anno scolastico”.

In conclusione il sindaco ringrazia i cittadini ‘che sopportano questi disagi temporanei ma necessari a una Milano che sia sempre all’altezza delle esigenze di chi la vive e delle aspettative di chi la visita”.