Milano: Rosato (Iv), ‘Conte lavora contro Beppe Sala’

21 Agosto 2021 19:52

Roma, 21 ago. Adnkronos) – ‘Conte al lavoro contro Beppe Sala, a Milano candida un membro del CdA del Fatto Quotidiano. Del resto il Movimento 5 Stelle è quello che ha lottato per far saltare l’Expo a Milano e ha rinunciato alle Olimpiadi a Roma, le tesi di Travaglio, Di Battista & Co. Noi saremo sempre dall’altra parte”. Così il presidente di Italia Viva Ettore Rosato in un post su Facebook