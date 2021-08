Milano: Fdi, raccolte 3.750 firme contro Area C, Area B e piste ciclabili

7 Agosto 2021 18:35

Milano, 7 ago. (Adnkronos) – Negli ultimi mesi, Fratelli d’Italia ha raccolto a Milano 3.750 firme, ai banchetti e online, contro contro Area B, Area C, i parcheggi blu e le nuove piste ciclabili dell’amministrazione Sala.

“Negli ultimi 10 mesi abbiamo raccolte 2.500 firme ai banchetti e gazebo e altre 1250 online”, dichiara il consigliere comunale di Fratelli d’Italia e assessore regionale. Riccardo De Corato, presente ai banchetti di FDI insieme, sottolineando che per quanto riguarda la pista ciclabile di Corso Buenos Aires “Sala è riuscito a compiere un vero capolavoro! Oltre ad essere un’opera inutile e pericolosa, Sala dovrà pure rifarla”.

Dopo Ferragosto, “sono previsti i lavori per correggere il tracciato nel tratto da piazza Oberdan a viale Tunisia. E ancora una volta ne faranno le spese ‘ non soltanto economiche- gli automobilisti visto che saranno allargati i marciapiedi e spariranno una dozzina di posti auto”.