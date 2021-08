Migranti: Sea-Watch, ‘avvistati due barchini in difficoltà, ma autorità non lanciano soccorsi’

22 Agosto 2021 21:00

Milano 22 ago. (Adnkronos) – ‘Moonbird ha avvistato due barchini in difficoltà e ha informato le autorità che però non hanno lanciato soccorsi”. Lo scrive su Twitter la ong Sea-Watch, riferendo dell’avvistamento fatto dal suo aereo che sorveglia il Mediterraneo.

‘Il cosiddetto centro di coordinamento dei soccorsi libico è irraggiungibile. E mentre Malta non interviene, l’Italia rimanda ai libici”, prosegue l’ong, esortando: ‘Queste persone vanno soccorse ora”.