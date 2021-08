Messina, tutte le celebrazioni per la Festa dell’Assunta [PROGRAMMA]

12 Agosto 2021 13:52

Messina, gli appuntamenti per il weekend di ferragosto in occasione alla Festa dell’Assunta

Entrano nel vivo le iniziative legate alle celebrazioni della Festa dell’Assunta, organizzate dal Comune, da Associazioni Culturali e dal Gruppo Caronte&Tourist che sponsorizzerà le salve di cannone che saranno sparate domenica 15. Il programma prevede stasera, alle ore 18.30, all’Arena Cicciò del Palacultura, la conferenza sul tema “La Vara e i Giganti. Il Mito, la Storia, la Fede”, con gli interventi di Nino Principato su “I Giganti Mata e Grifone tra storia e leggenda” e di Franz Riccobono su la “La Vara, cinque secoli di storia, curiosità”.

Domani, venerdì 13, alle 21, nella Chiesa di S. Domenico, sarà celebrata la “Veglia di preghiera mariana in preparazione alla Solennità dell’Assunzione di Maria”, a cura della comunità dei Padri Domenicani della Parrocchia San Domenico e dell’Associazione “Identità Messina”.

Sempre domani, venerdì 13, sabato 14 e domenica 15, dalle 17.30 alle 22, nel salotto Fellini a piazza Duomo, si potrà visitare una Mostra storica ed assistere a proiezioni, recite di poesie e racconti, testimonianze di Grazia Ricevuta con distribuzione di Rosari e Immagini Sacre, a cura del Gruppo Storico-Culturale della Vara e dei Giganti di Messina

Domenica 15, le Salve di cannone, sparate a cura della Caronte&Tourist, annunceranno, alle ore 8, il giorno di Ferragosto;

alle 10.30, in Cattedrale, sarà celebrata la S. Messa pontificale;

alle 20, a villa Cianciafara, si svolgerà “U Menz’Austu Missinisi” – 80 anni di Vara, con la Mostra fotografica di Filippo Cianciafara, commentata dallo storico di Franz Riccobono, e con l’Esposizione straordinaria del modello della Vara del 1756 di Nino Quartarone, in collaborazione con l’Associazione Culturale ARB e l’Associazione Amici del Museo. La mostra fotografica proseguirà lunedì 16 e martedì 17, dalle ore 19 alle 21.

Il programma degli eventi ferragostani si concluderà lunedì 16, alle 19, sul sagrato della Chiesa della SS. Annunziata dei Catalani, con la conferenza su “La Devozione mariana messinese sotto il titolo dell’Assunta e della Sacra Lettera”, a cura dell’Associazione Amici del Museo, in collaborazione con la Nobile Arciconfraternita della SS. Annunziata dei Catalani e con l’Associazione Culturale Compagnia Rinascimentale della Stella.