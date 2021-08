Messina: stasera all’ex Ospedale Militare concerto sinfonico in memoria delle vittime del Covid

8 Agosto 2021 11:03

Messina, lo spettacolo è finalizzato a rappresentare un segno importante di rinascita e speranza per la collettività

Stasera con inizio alle ore 21.30 al Dipartimento militare di Medicina legale di Messina diretto dal Colonnello Alfonso Zizza si terrà il concerto sinfonico “In memoria delle vittime del Covid a Messina”, finalizzato a rappresentare un segno importante di rinascita e speranza per la collettività. All’evento, promosso dal Dipartimento militare in collaborazione con il Comune di Messina, presente il Sindaco Cateno De Luca, prenderanno parte l’Assessore con delega all’Emergenza Covid Dafne Musolino, e le massime autorità civili, militari e religiose. Parteciperanno inoltre, in videocollegamento, il Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa On. Giorgio Mulè e il Commissario straordinario del governo per emergenza coronavirus il Generale di Corpo d’ Armata Francesco Paolo Figliuolo. L’appuntamento sarà presentato dall’avv. Silvana Paratore, punto di riferimento durante la pandemia attraverso attività di donazione a favore delle popolazioni più disagiate.