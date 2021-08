Messina: soccorse 6 persone a bordo di un gommone in avaria in località Ganzirri

9 Agosto 2021 13:32

Messina: le persone sono state soccorse nel tardo pomeriggio di ieri

Un rapido e tempestivo intervento di Polizia di Stato e Guardia Costiera ha permesso ieri, nel tardo pomeriggio, il soccorso di sei persone a bordo di un gommone in avaria in località Ganzirri. Sul posto è intervenuta una pattuglia a bordo di acquascooter, impegnata nei servizi straordinari di controllo del territorio previsti nell’ambito della campagna “Estate in Sicurezza”, avviata per garantire a cittadini e turisti vacanze sicure. Il gommone, in balìa del forte vento e di correnti insidiose, stava pericolosamente scarrocciando contro gli scogli quando i poliziotti lo hanno accostato e agganciato con cima e moschettone, assicurandolo alla motovedetta della Guardia Costiera. Il natante è stato quindi trainato presso il locale porto turistico.