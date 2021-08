Messina, ritrovamento di presunti ordigni bellici: ordinanza della Capitaneria di Porto [FOTO]

30 Agosto 2021 09:12

La Capitaneria di Porto – Autorità Marittima dello Stretto di Messina ha emesso ieri, domenica 29, a seguito della presenza di alcuni presunti ordigni bellici a forma cilindrica, adagiati sul fondale a circa 4/5 metri dalla battigia

La Capitaneria di Porto – Autorità Marittima dello Stretto di Messina ha emesso ieri, domenica 29, l’ordinanza n. 71, a seguito della presenza di alcuni presunti ordigni bellici a forma cilindrica, adagiati sul fondale a circa 4/5 metri dalla battigia ad una profondità di circa due metri, a Pace nella zona di mare antistante il Mini Autodromo dello Stretto, approssimativamente in posizione latitudine 38°15.009’N longitudine 015°35.635’E, segnalato con un gavitello di colore arancione. In considerazione della necessità di prevenire possibili incidenti a persone e/o cose a tutela della pubblica incolumità e garantire la sicurezza della navigazione e nelle more degli accertamenti e dell’eventuale bonifica, lo specchio acqueo interessato è da ritenersi pericoloso per la pubblica incolumità. Pertanto la Capitaneria di Porto ordina con effetto immediato, nello specchio acqueo sopra evidenziato, per un raggio di 30 metri dalla perpendicolare di giacenza del presunto ordigno bellico, il divieto di balneazione, di navigazione e la sosta di natanti, nonché la pesca e ogni attività subacquea e diportistica in genere. I natanti e le persone in transito in prossimità dei limiti esterni all’area d’interdizione devono procedere prestando particolare attenzione e con l’adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalle regole di comune prudenza, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo. Non sono soggette al divieto le unità navali della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia, nonché le unità militari in genere in ragione del loro ufficio. Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, i contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli articoli 1164 e 1231 del Codice della Navigazione.