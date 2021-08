Messina: presso la Pineta Sport club il torneo di Padel per ricordare Aurora De Domenico

20 Agosto 2021 22:15

Si terrà sabato 21 e domenica 22 agosto presso “La Pineta Sport club” di Messina un torneo di Padel per ricordare Auri – Aurora De Domenico- giovanissima vittima di un un incidente stradale. Il torneo sostiene un progetto di beneficenza dedicato ad Aurora. Il progetto che già lo scorso anno ha visto sostenere tramite la vendita di un libro dedicato ad Aurora, una borsa di studio destinata ad uno dei ragazzi del circuito penale del Tribunale per i Minorenni di Messina, individuato grazie al Garante per l’infanzia dott. Fabio Costantino ed alla dott.ssa Maria Palella e, prevede anche in questa occasione una raccolta fondi a titolo benefico. Gli organizzatori ringraziano gli sponsor e quanti, credendo nell’iniziativa, hanno contribuito a titolo personale.