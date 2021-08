Messina, pass auto residenti Capo Peloro: da oggi le istanze tramite email

19 Agosto 2021 09:46

Messina: al costo di 30,00 euro è possibile sostare liberamente sino a tutto il 10/09/2021, all’interno del parcheggio Torri Morandi

Con delibera di Giunta comunale n. 442 dello scorso 13 agosto l’Azienda Trasporti Messina S.p.A. è stata autorizzata al rilascio di Pass auto per i residenti nell’area pedonale di Capo Peloro. Al costo di 30,00 euro è possibile sostare liberamente sino a tutto il 10/09/2021, all’interno del parcheggio Torri Morandi. Il rilascio del pass è subordinato alla correttezza dell’istanza ed al pagamento dell’importo richiesto secondo quanto riportato nelle condizioni per il rilascio allegate all’avviso. E’ possibile il rilascio di max 100 Pass secondo l’ordine di arrivo delle istanze e comunque uno solo per nucleo familiare residente. Le istanze dovranno pervenire esclusivamente a mezzo email all’indirizzo protocollo@atmmessinaspa.it a decorrere da oggi, giovedì 19. Le domande incomplete saranno tenute in considerazione solo ad avvenuto inoltro dei documenti mancanti da parte del richiedente.