Messina, degrado in Via Marina a Orto Liuzzo. Il prof. Caroniti: “liquami fognari scorrono indisturbati, avanzate denunce penali”

15 Agosto 2021 11:50

Soltanto quindi giorni fa erano intervenuti gli operai di Amam

Degrado in Via Marina a Orto Liuzzo, piccola frazione marittima di Messina. Come riportato in un post del docente di storia delle dottrine politiche dell’Università di Messina, Dario Caroniti, la situazione è indecorosa. “Gli auguri dell’amministrazione comunale di Messina agli abitanti di Orto Liuzzo: liquami fognari che scorrono indisturbati per la via Marina. Come del resto avviene ogni giorno, specie dopo l’intervento “geniale” dell’Amam, avvenuto due settimane fa. Un grazie speciale dagli abitanti e dei villeggianti al sindaco Cateno De Luca e alla sua squadra di governo. Un grazie corredato dalle dovute denunce penali”, scrive sui social.