Messina: lavori in corso sulle reti danneggiate dai roghi divampati nelle ultime 48 ore

3 Agosto 2021 14:54

Messina: i tecnici di AMAM stanno ancora intervenendo sulle reti danneggiate dai roghi divampati nelle ultime 48 ore

I tecnici di AMAM stanno ancora intervenendo sulle reti danneggiate dai roghi divampati nelle ultime 48 ore, a nord e a sud di Messina, cercando di riportare ad efficienza l’erogazione nei villaggi interessati. Nella zona Sud le riparazioni sono state completate, mentre si lavora ancora agli impianti danneggiati che servono i villaggi di Spartà, Piano Torre, Tono, Ortoliuzzo e Acqualadroni, in cui l’erogazione idrica avviene per tempi e quantità minime. Il Presidente dell’AMAM, Loredana Bonasera, invita tutti i cittadini: “non sprechiamo l’acqua e impieghiamola solo per fini potabili”.

Foto di repertorio