Messina: l’AO Papardo avvia il nuovo percorso per la malattia di Parkinson

9 Agosto 2021 13:08

Messina: attivo al Papardo un nuovo percorso terapeutico dedicato al Parkinson

E’ attivo presso l’AO Papardo di Messina il nuovo percorso terapeutico dedicato ai pazienti affetti da malattia di Parkinson. Presso la U.O.C. di Neurologia è avviato il percorso diagnostico e terapeutico per la MP così come stabilito dall’accordo inter-aziendale per un approccio multidisciplinare e di rete. Il Dr. Riccardo Marano, neurologo dell’AO Papardo facente parte del gruppo di lavoro provinciale dedicato alla MP, sarà il referente per la struttura.

L’approccio multidisciplinare distribuito sul territorio secondo specifiche settorialità cliniche, garantirà una maggiore assistenza al paziente che a causa della complessità della malattia, può avere la necessità di interfacciarsi con specialisti diversi a seconda anche delle esigenze.

I Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) messi in relazione tramite accordo intra-aziendale sono stati sottoscritti dai direttori sanitari delle aziende dell’Area Metropolitana, nella fattispecie Asp, AOU G. Martino, IRCSS Bonino Pulejo e AO Papardo.

“L’accordo mira a garantire un percorso dedicato per chi è affetto dalla malattia di Parkinson – afferma il Direttore Sanitario dell’A.O. Papardo Dr. Giuseppe Ranieri Trimarchi – in modo da offrire delle prestazioni mirate e multidisciplinari. Il fine è quello di accorciare il percorso del paziente per facilitarlo ma soprattutto dare maggiori prestazioni mirate in base alle specificità della condizione.”