Messina: la Pineta Sport Club ha ospitato il torneo di Padel dedicato ad Aurora De Domenico [FOTO]

25 Agosto 2021 11:46

La Pineta Sport Club ha ospitato il torneo di Padel dedicato ad Aurora De Domenico, vittima della strada. Un memorial con 16 coppie al via, che ha visto protagonisti ragazzi da 17 ai 25 anni di età ed ha tenuto vivo il ricordo della giovanissima studentessa messinese. Dopo due giorni di gare intense ed avvincenti ad alzare la coppa sono stati Alfonso Schipani e Carmelo Geraci che hanno prevalso sulla coppia composta da Arianna Mazzara e Giuseppe Galletta. Al terzo posto classificati Ludovico Costa e Giorgio Sparacino. “La manifestazione – hanno evidenziato gli organizzatori – ha voluto ricordare Auri e sottolineare la delicata tematica della sicurezza stradale”. In occasione del memoriale si è proceduto alla raccolta di un contributo volontario da destinare a scopo benefico. Già lo scorso, grazie alla vendita di un libro contenente dediche e ricordi degli amici di Aurora ed a lei dedicato (libro in vendita presso la Gilda dei Narratori) è stato possibile destinare una borsa di studio ad uno dei ragazzi del circuito penale del Tribunale per i Minorenni di Messina, individuato grazie al Garante per l’infanzia dott. Fabio Costantino ed alla dott.ssa Maria Palella.