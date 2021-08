Messina: incendio in un deposito in disuso nel quartiere Maregrosso [FOTO]

6 Agosto 2021 15:00

Messina, Vigili del fuoco al lavoro per l’incendio in un deposito in disuso nel quartiere Maregrosso

Vigili del fuoco di Messina sono al lavoro dalle 11 per l’incendio in un deposito in disuso nel quartiere Maregrosso. Fiamme sotto controllo, squadre al lavoro per la bonifica e messa in sicurezza dell’area. Nessuna persona coinvolta.