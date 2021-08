Messina: domani nell’atrio di Palazzo Zanca l’inaugurazione dell’esposizione della “Sfera Armillare di Lepanto”

4 Agosto 2021 15:54

In occasione del 450° Anniversario della Battaglia di Lepanto sarà inaugurata domani, giovedì 5, alle ore 10, nell’Atrio di Palazzo Zanca l’esposizione dell’Opera d’Arte “Sfera Armillare di Lepanto”, dedicata all’epico scontro combattuto nelle acque di Lepanto il 7 ottobre 1571 tra la flotta cristiana della Lega Santa e le forze navali turche. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione “Donà dalle Rose” presieduta da Chiara Donà dalle Rose, con sede a Venezia, e patrocinata dal Comune di Messina per il tramite dell’Assessorato alle Politiche Culturali. All’evento, alla presenza dell’Assessore Caruso, prenderanno parte la Presidente Donà, l’artista messinese Concetta De Pasquale e per l’occasione anche l’Assessore alla Cultura Wofgang Dersch di Regensburg, città natale di Don Giovanni D’Austria, appena giunto in visita a Messina.