Messina, troppo caldo: va in tilt la cabina dell’impianto di Torrerossa che fornisce l’acqua a tutta la città. Possibili disagi

10 Agosto 2021 13:40

Emergenza caldo a Messina: in tilt la cabina primaria dell’impianto di captazione a Torrerossa

Il caldo eccessivo che sta colpendo l’Italia ha prodotto gravi conseguenze a Messina: la captazione dell’acqua che alimenta la rete idrica della città, a Torrerossa, è andata in tilt. A causa del caldo c’è stata un’interruzione elettrica che potrebbe provocare disagi. Tecnici di AMAM e di ENEL stanno intervenendo sul posto per verificare l’entità del problema e ripristinare nel più breve tempo possibile la funzionalità della Centrale che garantisce l’approvvigionamento idrico alla città di Messina. Dal primo pomeriggio di oggi, martedì 10 agosto, l’erogazione dell’acqua attraverso la rete subirà modifiche nei tempi di distribuzione, per assicurare il servizio in tutto il territorio, con le risorse al momento presenti nei serbatoi cittadini.