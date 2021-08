Messina: il Sindaco De Luca rimuove gli ombrelloni abusivi dalla spiaggia, è scontro con alcuni cittadini [FOTO]

15 Agosto 2021 14:18

Le azioni del Sindaco e degli agenti hanno provocato un parapiglia

“Più si sentono altolocati e più si sentono i padroni della spiaggia! Dopo il sequestro degli ombrelloni segna posto e delle sedie con il lucchetto a Capo Peloro. Siamo andati a verificare tra Ganzirri e Papardo la fondatezza di una segnalazione. Abbiamo trovato di tutto e di più: la spiaggia usata come deposito privato”. E’ quanto scrive il Sindaco Cateno De Luca in un post su Facebook. Questa mattina il primo cittadino di Messina si è recato in alcune spiagge messinesi per togliere tutto il materiale abusivo. Un’azione che ha portato ad uno scontro con i residenti e proprietari di quei beni: “come abbiamo iniziato a sequestrare gli ombrelloni sono arrivati protestando. Uno di loro ha detto all’agente che si era preso l’ombrellone: chi cazzo sei tu? Ne è nata una discussione, questo voleva pure ragione appena Il nostro agente gli ha detto che lo denunciavano per oltraggio è successo il parapiglia. Poi si è scoperto chi era questo tizio che per Decenza ometto di riferirvi ritenendosi apparente a certe Baronie messinese. Ma Alla fine ha chiesto scusa! Comunque ci siamo portati via anche altre cose: i signori si puliscono i giardini e lasciano sulla spiaggia le panchine rotte e i sacchi con quello che non gli serve più”.