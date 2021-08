Messina, il Movimento 5 Stelle sulle recenti dichiarazioni del sindaco De Luca

10 Agosto 2021 16:17

Messina, la nota dei Consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle

Il M5S non ha mai condiviso nè i metodi nè le proposte politiche di questa amministrazione. La città non merita un sindaco che non ha rispetto della democrazia e delle istituzioni. Non sono ammissibili le dichiarazioni del sindaco, rivolte all’interno Consiglio Comunale, che rappresenta democraticamente i cittadini messinesi, di aver votato per avere “qualcosa in cambio” .È quindi necessaria fare chiarezza iniziando ad indicare i nomi e i cognomi di chi avrebbe attuato queste richieste di scambio ma è altrettanto necessario sapere se queste siano state accolte dal Sindaco. Siamo di fronte al solito inutile tentativo di screditare delegittimare il civico consesso, organo che ha l’obbligo di vigilare e controllare l’attività amministrativa. La verità è che non riesce a convincere più nessuno in Aula, così come in città, provando a spostare l’attenzione su altro, giustificando i suoi continui insuccessi agli occhi dei messinesi. Se ha qualcosa da denunciare ha il dovere di farlo immediatamente nelle sedi opportune, non perdendo tempo con le solite dirette Facebook senza contraddittorio.

Il gruppo del M5S non ha mai chiesto nulla ed ha sempre agito nell’esclusivo interesse della città scevro da ogni tipo di condizionamento, constatando che le Delibere in Aula troppo spesso si sono distinte per superficialità, alcune sono apparse addirittura irricevibili e tutte hanno manifestato una volontà politica che non ci appartiene nemmeno minimamente e dalla quale possiamo solo prendere le distanze ogni giorno di più, così come abbiamo sempre fatto.