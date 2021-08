Messina, i Consiglieri di Forza Italia chiedono la convocazione di una seduta di Consiglio Comunale straordinaria: i motivi

9 Agosto 2021 13:19

Il mancato scorrimento della graduatoria per il progetto “Estate Addosso” e dei capitoli di spesa che sono stati stanziati per appaltare lavori di ristrutturazione urgenti di manutenzione di alcune scuole sono i motivi alla base della richiesta

I Consiglieri Comunali di Forza Italia a Messina (Nicoletta D’Angelo, Rita La Paglia, Pierluigi Parisi, Sebastiano Tamà e Ugo Zante) hanno inviato una richiesta al Presidente del Consiglio Comunale per la convocazione di una seduta di Consiglio Comunale straordinaria ed urgente ai sensi dell’art.6, commi 5 e 6 del Regolamento del Consiglio Comunale. Come si legge in un comunicato stampa, è stata avanzata questa richiesta “considerata la recente mancata votazione sulla proposta di delibera n.376 del 28/07/2021 “Variazione di assestamento generale ai sensi dell’art.175, comma 8 del TUEL al bilancio di previsione finanziaria 2021/2023. Verifica dello stato di attuazione dei programmi. Salvaguardia degli equilibri di bilancio anno 2021 ai sensi dell’art.193 del Testo Unico sull’Ordimento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000”.

“Atteso che la mancata votazione ha generato ripercussioni politiche sulla città e soprattutto sui nostri giovani e sulle relative famiglie in quanto è venuto a mancare lo scorrimento della graduatoria per il progetto “Estate Addosso”, negando, pertanto ai nostri giovani la possibilità ai nostri giovani ad accedere ad attività lavorative (pur se temporanee) generando, così delusione alle proprie aspettative e gravi ripercussioni alle proprie famiglie”; e valutato inoltre che “con la mancata approvazione della stessa delibera n.376 vengono a mancare i capitoli di spesa che sono stati stanziati per appaltare lavori di ristrutturazione urgenti di manutenzione nelle scuole Mazzini Gallo (via La Farina) e Gentiluomo La Pira, lavori che devono essere necessariamente intrapresi durante la pausa estiva al fine di permettere agli studenti di rientrare nei propri Istituti Scolastici nel mese di Settembre”, il Gruppo Politico Forza Italia “chiede al Presidente del Consiglio Comunale la convocazione di una seduta straordinaria ed urgente al fine di aprire un dibattito propositivo e costruttivo per i nostri ragazzi, per gli studenti e per le giuste aspettative della nostra Città”.