Messina, grave incidente sull’A20 all’altezza di Rometta: un ferito grave [FOTO]

6 Agosto 2021 19:25

Messina, l’incidente è stato all’inizio autonomo e poi ha coinvolto due auto

Questa notte intorno alle ore 01:00 i Vigili del fuoco sono intervenuti per un grave incidente stradale, sull’autostrada A20 direzione Messina, all’altezza di Rometta (Me). Le due squadre VF provenienti dal Distaccamento di Milazzo e dal Distaccamento volontario di Villafranca Tirrena sono intervenute per questo incidente inizialmente autonomo ma che ha poi coinvolto due auto in transito. Un ferito è risultato subito grave.

Dopo aver soccorso i conducenti feriti e affidandoli al personale sanitario, si è provveduto a mettere in sicurezza le loro auto coinvolte nel tamponamento. Sul posto è intervenuta anche una squadra della polizia di stato.