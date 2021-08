Messina: grave incidente stradale a Torregrotta, diversi feriti [FOTO]

2 Agosto 2021 21:59

Messina: grave incidente stradale a Torregrotta, diversi feriti. Presenti sul posto i medici del 118 e la Polizia municipale

Oggi intorno alle ore 15,00 i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti in località Torregrotta, esattamente sulla via nazionale proprio all’incrocio con la via XXI ottobre, per un incidente stradale. La squadra VF del Distaccamento di Milazzo arrivata sul posto con Autopompa serbatoio e pick-up con modulo attrezzato ha operato solamente per mettere in sicurezza le due vetture coinvolte poiché i feriti sono stati estratti dall’abitacolo dai sanitari del 118. Una delle due autovetture è risultata avere l’alimentazione a gpl. Presenti sul posto i medici del 118 e la Polizia municipale.