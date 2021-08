Messina, focolaio Covid all’interno dell’ospedale Piemonte: scatta il protocollo dopo la positività di 4 pazienti

31 Agosto 2021 17:51

I degenti positivi sono stati trasferiti al Papardo e i locali della struttura sono stati sanificati

Focolaio di contagi da Covid-19 all’Ospedale Piemonte di Messina. La notizia ha bloccato le attività del nosocomio situato sul viale Europa, da ieri è stato attivato il protocollo dopo la scoperta di due positività fra i pazienti del reparto di ortopedia e di due del reparto di cardiologia. Per i locali della struttura sono quindi scattate immediatamente le misure di sanificazione dell’ospedale. I quattro degenti positivi sono stati trasferiti subito al Policlinico, come prevede la normativa in questi casi. Per tutti i contatti diretti con i soggetti è scattato immediatamente lo screening o la quarantena nel rispetto della normativa prevista per ridurre i contagi. Attualmente resta aperto il pronto soccorso ma restano sospese tutte le attività ambulatoriali, i nuovi ricoveri e le sale operatorie.