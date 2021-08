Messina: donna accusa malore in strada perdendo i sensi, salvata dalla Polizia

7 Agosto 2021 13:05

Messina: i Poliziotti hanno salvato la donna che ha accusato il malore in centro città

Provvidenziale intervento dei poliziotti delle Volanti di Messina impegnati nel controllo del territorio stanotte, in questo centro città, dove una donna ha accusato un malore in strada perdendo i sensi. Gli agenti, tempestivamente intervenuti per soccorrerla, hanno constatato che la donna era madre di un bambino di appena tre anni e che lo stesso si trovava nella vicina abitazione. Una volta verificato, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, che il bambino fosse solo in casa, i poliziotti hanno provveduto a condurre il piccolo presso il pronto soccorso di un ospedale cittadino per accertarsi che stesse bene.