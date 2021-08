Messina, la denuncia di un cittadino invalido: “spiaggia libera di Mortelle è irraggiungibile, intervenga l’Assessore”

11 Agosto 2021 15:29

Con grande amarezza il cittadino messinese si è trovato a dover sporre denuncia: “problematica che riguarda tutti i residenti nella frazione di Mortelle”

La spiaggia libera di Mortelle, situata sulla costa tirrenica ad Ovest di Capo Peloro, “non è facilmente raggiungibile e sono tanti, troppi, i metri che i residenti ed i turisti devono percorrere a piedi prima di trovare un accesso fruibile”. E’ questa la denuncia di un cittadino messinese, residente nella piccola frazione ed invalido al 100%, che recrimina “l’assenza di accessi alla spiaggia libera e la condizione di incuria e degrado della zona dovendo percorrere – zigzagando ed evitando le macchine in transito o parcheggiate – centinaia di metri a piedi prima di raggiungere l’unico accesso pedonale fruibile per raggiungere la spiaggia libera, desistendo purtroppo in molte occasioni”.

Il paradosso del “mare negato”, così come viene definito nella denuncia, si concretizza nella incomprensibile chiusura e sprangatura di uno degli accessi alla spiaggia libera più ampi di tutta l’intera zona, quello che fiancheggia l’ormai ex hotel “Giardino delle palme”, oltre che di numerosi altri ingressi. “Ho deciso di denunciare questa situazione per chiedere un intervento dell’Assessore alle Politiche del Mare del Comune di Messina sperando che possa trovare una soluzione a questa annosa problematica che riguarda ed interessa non soltanto me ma molti altri residenti della zona. Basterebbe intervenire per ottenere l’apertura del cancello fiancheggiante l’ex hotel “Giardino delle palme” e degli altri ingessi incomprensibilmente sbarrati e sarebbe opportuno adoperarsi per rimuovere la condizione di incuria e degrado dell’intera area”, è quanto dichiarato, amareggiato, il cittadino messinese.